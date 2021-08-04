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Fortaleza promove 'Invasão virtual à Maceió'

Leão do Pici busca receitas com ação de ingressos virtuais e oferece produtos aos torcedores
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Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 10:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 10:05
Crédito: Ideia é vender bilhetes virtuais com valor simbólico (Divulgação/Fortaleza
Mesmo com o iminente retorno do público aos estádios, os clubes seguem tentando encontrar alternativas para solucionar os impactos financeiros causados pela falta de público durante os atuais 15 meses de pandemia. Pensando nisso, o Fortaleza promove uma campanha nesse sentido batizada de 'Invasão virtual à Maceió'.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSTrata-se de compra de ingressos virtuais em movimento tanto de apoio em busca da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, diante do CRB, como também pensando em um importante suporte financeiro. O confronto acontece nesta quarta-feira (4) às 16h30 (de Brasília) em Maceió sendo que, no duelo de ida, o Leão venceu por 2 a 1 jogando na Arena Castelão.
Para participar, foram disponibilizados ingressos simbólicos no valor de R$ 5,00. A cada 500 ingressos vendidos, será sorteada uma camisa Tradição 2021.
- A torcida nos abraçou neste longo período de pandemia dentro das possibilidades dela. Fizemos uma série de ações, promoção de venda de produtos, campanha do sócio-torcedor, lives. Tem sido muito importante o apoio durante o período que estamos chamando de produzir no deserto, sem a verdadeira chama que move um time, que é a torcida dentro do nosso caldeirão - afirmou o presidente Marcelo Paz.
Na temporada passada, quando a pandemia estava apenas no início, o Fortaleza fez uma campanha de sucesso e decidiu reprisar em seu canal do YouTube a final do Campeonato Cearense de 2015 que contou com o gol decisivo de Cassiano aos 47 minutos do segundo tempo.
Com o nome de “#CassianoDay”, foram vendidos mais de 15 mil ingressos virtuais. Algo que, somado com promoções e "ofertas-relâmpago" durante a partida, representou um faturamento de R$ 140 mil.

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