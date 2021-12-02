Fortaleza pode garantir vaga na Libertadores contra o Juventude

A sexta-feira pode ser histórica para o Fortaleza. Com 52 pontos, o Leão pode carimbar o seu passaporte para a Libertadores se ganhar do Juventude.

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O duelo é repleto de atenção do elenco e Matheus Vargas, um dos principais nomes do time, deu o tom da partida.

‘Temos que voltar a ser aquela equipe intensa. Deixamos cair um pouco, mas não podemos pensar no mau rendimento de algumas partidas, temos que entrar com foco, concentração e intensidade para sair com a vitória’, afirmou o jogador.

Retrospecto

Apesar da possibilidade de garantir uma vaga na Libertadores, o Fortaleza vive um momento instável no Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, o Leão venceu apenas uma vez.