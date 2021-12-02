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futebol

Fortaleza pode garantir vaga na Libertadores contra o Juventude

Leão precisa somar pontos contra o Jaconero para carimbar o seu passaporte no torneio continental...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 18:12

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 18:12

A sexta-feira pode ser histórica para o Fortaleza. Com 52 pontos, o Leão pode carimbar o seu passaporte para a Libertadores se ganhar do Juventude.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O duelo é repleto de atenção do elenco e Matheus Vargas, um dos principais nomes do time, deu o tom da partida.
‘Temos que voltar a ser aquela equipe intensa. Deixamos cair um pouco, mas não podemos pensar no mau rendimento de algumas partidas, temos que entrar com foco, concentração e intensidade para sair com a vitória’, afirmou o jogador.
Retrospecto
Apesar da possibilidade de garantir uma vaga na Libertadores, o Fortaleza vive um momento instável no Brasileirão. Nos últimos cinco jogos, o Leão venceu apenas uma vez.
Crédito: FortalezatemcampanhamágicanoBrasileirão(Foto:BrunoOliveira/FEC

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