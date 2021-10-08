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futebol

Fortaleza pode encerrar o fim de semana na vice-liderança; veja o cenário

Leão encara o Flamengo em casa e tenta subir na classificação do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 17:03

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:03

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Após vencer o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza empolga o seu torcedor e faz o time sonhar alto na reta final do torneio nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com 39 pontos, o Tricolor volta a campo neste fim de semana e tem pela frente o Flamengo, um adversário direto na briga pelas primeiras colocações.
Caso vença o time de Renato Gaúcho e o Palmeiras não derrote o Bragantino, o Leão encerra a jornada na vice-liderança do Brasileirão.
Com isso, o time de Pablo Vojvoda se torna o perseguidor direto do Atlético-MG, time dirigido por Cuca e favorito a conquistar a taça.

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