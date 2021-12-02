Fortaleza pode conquistar vaga na Libertadores 2022 em duelo contra o Juventude na Arena Castelão

Nesta sexta-feira (03), o Fortaleza enfrenta o Juventude, na Arena Castelão, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo tem caráter decisivo para o Leão do Pici, uma vez que, caso vença o confronto, garante no mínimo uma vaga na Pré-Libertadores de 2022, além de encaminhar a classificação para a fase de grupos da principal competição do continente.A atual temporada tem sido marcante para o torcedor tricolor. No Brasileirão, o time comandado pelo técnico Vojvoda alcançou a melhor campanha de uma equipe nordestina no primeiro turno desde 2008. Pela Copa do Brasil, o Leão eliminou o CRB e o São Paulo, nas respectivas fases de oitavas e quartas de finais do torneio, e só caiu na semifinal para o Atlético-MG.

No início da semana, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, publicou um texto nas redes sociais que ressalta a importância do jogo para a história do clube.

- Iniciamos uma semana muito importante em nossa história. Não chegamos até aqui por acaso, foram 52 pontos suados. Torcedor tem feito seu papel - destacou o mandatário em um postagem publicada em sua rede social.

O presidente também destacou o aumento no número de sócios-torcedores nos últimos dias. Desde o mês de outubro, houve um crescimento de 70%. Atualmente, o clube tem mais de 22 mil associados e trabalha para retomar o patamar estabelecido antes da pandemia, em que a quantidade de adeptos chegou a 35 mil.

Nesta quinta-feira (02), o Fortaleza divulgou a nova parcial de público para o jogo contra o Juventude e confirmou a presença garantida de mais de 41 mil torcedores na Arena Castelão. Nesta quinta-feira (02), o Fortaleza divulgou a nova parcial de público para o jogo contra o Juventude e confirmou a presença garantida de mais de 41 mil torcedores na Arena Castelão.