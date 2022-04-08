Fortaleza perde invencibilidade na temporada 2022

Na noite da última quinta-feira, o Fortaleza recebeu a visita do Colo-Colo pela Libertadores da América e acabou derrotado por 2 a 1.

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O jogo deixou uma sensação amarga na boca do torcedor e equipe, já que a expectativa pelo duelo era altíssima.

Além de estrear com o pé esquerdo no torneio continental, o Fortaleza perdeu a invencibilidade na temporada 2022.

Entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, o Tricolor havia disputado 16 partidas, com o desempenho de 11 vitórias e 5 empates.

Recuperação

Agora, a próxima partida para dar uma resposta e construir uma longa invencibilidade novamente, é no fim de semana, quando estreia no Brasileirão diante do Cuiabá.