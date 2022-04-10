Fortaleza perde a segunda partida consecutiva como mandante

O Fortaleza iniciou a sua participação no Campeonato Brasileiro com o pé esquerdo. Na Arena Castelão, o Tricolor foi superado pelo Cuiabá.

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Além do placar negativo no torneio nacional, o Leão do Pici conheceu a segunda derrota consecutiva na temporada, algo que jamais havia ocorrido.

Se neste domingo o Tricolor perdeu do Cuiabá, no meio da semana o algoz foi o Colo-Colo, pela Libertadores da América.

Recuperação

O próximo compromisso do Fortaleza será no meio de semana, quando o Leão mede forças com o River Plate, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores.