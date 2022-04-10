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futebol

Fortaleza perde a segunda partida consecutiva como mandante

Neste domingo, o Tricolor foi superado pelo Cuiabá dentro da Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 20:56

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 20:56

O Fortaleza iniciou a sua participação no Campeonato Brasileiro com o pé esquerdo. Na Arena Castelão, o Tricolor foi superado pelo Cuiabá.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Além do placar negativo no torneio nacional, o Leão do Pici conheceu a segunda derrota consecutiva na temporada, algo que jamais havia ocorrido.
Se neste domingo o Tricolor perdeu do Cuiabá, no meio da semana o algoz foi o Colo-Colo, pela Libertadores da América.
Recuperação
O próximo compromisso do Fortaleza será no meio de semana, quando o Leão mede forças com o River Plate, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores.
Crédito: Foto:Divulgação/AsComDourado

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