Fortaleza perde a 'gordura' no G-4 do Brasileirão

No Beira-Rio, o Fortaleza visitou o Internacional e, apesar de ter feito um bom jogo fora de casa, levou um gol nos minutos finais e saiu de campo derrotado.
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O placar negativo foi lamentado pelos jogadores, comissão técnica e torcida, que tiveram pelo menos a sua vaga no G-4 para ‘comemorar’.
Com o empate do Bragantino fora de casa diante do Bahia, o Massa Bruta ficou empatado na classificação com o Tricolor, ambos com 33 pontos.
A vantagem do time de Pablo Vojvoda é o número de vitórias (9 a 8), pois nos outros critérios de desempate, o Bragantino leva a melhor.
Calendário
A expectativa é que no fim de semana, quando o Fortaleza encara o Sport fora de casa, o time possa somar 3 pontos.