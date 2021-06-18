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Fortaleza perde 100% no Brasileirão, mas continua invicto com Vojvoda

Nos 11 jogos que dirigiu a equipe, o técnico argentino obteve oito vitórias e três empates...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 15:34

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 15:34

Crédito: Técnico está desde a sua chegada ao Leão (Leonardo Moreira/FEC
Após três vitórias consecutivas, o Fortaleza experimentou o seu primeiro empate na disputa do Campeonato Brasileiro ao ficar no zero contra o Atlético-GO.
Apesar da igualdade fora de casa, onde o Leão poderia abrir uma boa vantagem em relação aos concorrentes, vale o fato que o técnico Pablo Vojvoda continua invicto no comando da equipe.
Desde a sua chegada, o Tricolor ostenta a marca de oito vitórias e três empates conquistados nas 11 partidas em que trabalhou.
Calendário
Na próxima rodada, o Fortaleza mede forças contra o Fluminense, na Arena Castelão.

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