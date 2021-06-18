Fortaleza perde 100% no Brasileirão, mas continua invicto com Vojvoda

Crédito: Técnico está desde a sua chegada ao Leão (Leonardo Moreira/FEC

Após três vitórias consecutivas, o Fortaleza experimentou o seu primeiro empate na disputa do Campeonato Brasileiro ao ficar no zero contra o Atlético-GO.

Apesar da igualdade fora de casa, onde o Leão poderia abrir uma boa vantagem em relação aos concorrentes, vale o fato que o técnico Pablo Vojvoda continua invicto no comando da equipe.

Desde a sua chegada, o Tricolor ostenta a marca de oito vitórias e três empates conquistados nas 11 partidas em que trabalhou.

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