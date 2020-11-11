Fortaleza pagará multa rescisória para contratar o técnico Marcelo Chamusca

Através da informação veiculada nas redes sociais do Cuiabá na tarde dessa quarta-feira (11), foi tornado público quem será o novo técnico do Fortaleza após a saída de Rogério Ceni rumo ao Flamengo. E o nome é, na verdade, um velho conhecido do torcedor: Marcelo Chamusca.
Anteriormente no comando do Cuiabá, equipe classificada para as quartas de final da Copa do Brasil e em condições de lutar pelo acesso a elite do futebol nacional pela campanha na Série B, o treinador voltará a direção do clube que esteve entre 2014 e 2015 através do pagamento da multa rescisória prevista em contrato.
Além de Chamusca, chegam também para compor a nova comissão técnica do Leão do Pici o auxiliar Caio Autuori (filho de Paulo Autuori, atualmente técnico do Athletico-PR) e o preparador físico Roger Gouveia.
Como Marconne Montenegro já estava definido para ser o comandante do time na partida dessa quarta-feira (11) válida pelo Brasileirão diante do Bahia em Salvador, tudo indica que, cumpridos os trâmites contratuais e de publicação do nome de Marcelo Chamusca no BID da CBF, ele faça seu primeiro jogo dirigindo o Fortaleza diante do São Paulo, às 19h no sábado (14), na Arena Castelão.