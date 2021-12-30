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Fortaleza optou por não contratar Jack Wilshere; entenda

Meio-campista foi oferecido ao Leão, mas a diretoria entendeu que ele não tem condições de incorporar o elenco...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2021 às 10:49

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 10:49

Nas últimas horas, o nome de Jack Wilshere surgiu no ambiente do Fortaleza para incorporar o elenco de Pablo Vojvoda.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar da surpresa sobre a especulação, o jornal O POVO garantiu que o meio-campista inglês foi oferecido ao Leão do Pici.
Ao receber o oferecimento dos agentes do atleta, a diretoria de Marcelo Paz entendeu que Jack Wilshere não vive o auge físico e técnico para jogar no Brasil.
Lesões
Nos últimos anos, o atleta sofreu com lesões que o impediram de atuar com frequência. O último jogo do atleta ocorreu em maio com a camisa do Bournemouth.

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