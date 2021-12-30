Fortaleza optou por não contratar Jack Wilshere; entenda

Nas últimas horas, o nome de Jack Wilshere surgiu no ambiente do Fortaleza para incorporar o elenco de Pablo Vojvoda.

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Apesar da surpresa sobre a especulação, o jornal O POVO garantiu que o meio-campista inglês foi oferecido ao Leão do Pici.

Ao receber o oferecimento dos agentes do atleta, a diretoria de Marcelo Paz entendeu que Jack Wilshere não vive o auge físico e técnico para jogar no Brasil.

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