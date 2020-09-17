Fortaleza oficializa empréstimo de Edson Cariús para a Arábia Saudita

Agora é oficial. O atacante Edson Cariús vai trocar o Fortaleza pelo futebol da Arábia Saudita. Após semanas de negociação, o Tricolor do Pici acertou o empréstimo do atleta a partir de outubro.Sem revelar o nome do time, o jogador que chegou ao clube nesta temporada é muito querido pela diretoria e comissão técnica, principalmente pelo técnico Rogério Ceni, que indicou a sua contratação.
Ao longo da sua passagem pelo Fortaleza, Edson Cariús disputou 16 partidas e marcou quatro gols. O seu contrato com o Leão vai até dezembro de 2021.