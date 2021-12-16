Fortaleza oficializa a contratação de Brayan Ceballos até o fim de 2024

O Fortaleza anunciou mais uma novidade para sua temporada de 2022. Na noite desta quinta-feira (16), o Tricolor do Pici oficializou a chegada de Brayan Ceballos, zagueiro que estava no Deportes Quindió e que tem passagens pela seleção sub-20 da Colômbia. O vínculo do jovem com o clube durará até o fim de 2024.O Fortaleza informou que adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos. Brayan Ceballos também tem passagem pelo Universitario Popayán-COL. Considerado um atleta bom no jogo aéreo, ele também estava na mira do Group City.