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futebol

Fortaleza oficializa a contratação de Brayan Ceballos até o fim de 2024

Tricolor do Pici adquire 60% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos. Jovem estava no Deportes Quindió...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 20:49

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 20:49

O Fortaleza anunciou mais uma novidade para sua temporada de 2022. Na noite desta quinta-feira (16), o Tricolor do Pici oficializou a chegada de Brayan Ceballos, zagueiro que estava no Deportes Quindió e que tem passagens pela seleção sub-20 da Colômbia. O vínculo do jovem com o clube durará até o fim de 2024.O Fortaleza informou que adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador de 20 anos. Brayan Ceballos também tem passagem pelo Universitario Popayán-COL. Considerado um atleta bom no jogo aéreo, ele também estava na mira do Group City.
O colombiano é o segundo atleta que desembarcará no clube para a temporada na qual o Fortaleza disputará pela primeira vez uma edição na Copa Libertadores.
O lateral-direito equatoriano Anthony Landázuri, do Independiente del Valle, foi anunciado anteriormente pelo Tricolor do Pici.
Crédito: Defensortempassagempelaseleçãosub-20daColômbia(Reprodução/Fortaleza

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