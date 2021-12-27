Fortaleza observa atacante sul-americano para a próxima temporada

O Fortaleza está no mercado de transferências em busca de um centroavante, e o técnico Pablo Vojvoda solicitou a chegada de Gilberto, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Bahia. Porém, a negociação com o atacante brasileiro é complicada, já que o futebol árabe está na disputa.

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Se Gilberto está emperrado, o Fortaleza volta a sua atenção para o mercado sul-americano e observa atentamente Juan Martín Lucero, do Vélez Sarsfield.

Segundo a publicação do "O Povo", o atleta argentino é visto com bons olhos pela comissão técnica de Vojvoda.

Ao longo da temporada 2021, Martín Lucero participou de 45 jogos pelo Vélez Sarfield e anotou 15 gols.