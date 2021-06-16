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futebol

Fortaleza negocia rescisão com Wellington Nem

Sem espaço com Vojvoda, o atacante conversa sobre a sua liberação com o Tricolor do Pici...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 18:40

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:40

Crédito: Atacante fechou acordo com o Leão por três meses (Bruno Oliveira/Fortaleza EC
Líder do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza continua com avaliações internas sobre o seu elenco e o atacante Wellington Nem, contratado nesta temporada, está de malas prontas para deixar o clube.
+ Portal põe Diego Alves na mira da Juventus, Sergio Ramos deixa o Real Madrid, Diego Costa fechando com novo clube… O Dia do Mercado
Sem espaço com Pablo Vojvoda, a diretoria não vê sentido em manter o atleta e negocia a rescisão do seu acordo.
Para entender a pouca produtividade no Leão, Wellington Nem disputou apenas dois confrontos e não marcou nenhum gol.

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