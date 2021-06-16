Fortaleza negocia rescisão com Wellington Nem

Crédito: Atacante fechou acordo com o Leão por três meses (Bruno Oliveira/Fortaleza EC

Líder do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza continua com avaliações internas sobre o seu elenco e o atacante Wellington Nem, contratado nesta temporada, está de malas prontas para deixar o clube.

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Sem espaço com Pablo Vojvoda, a diretoria não vê sentido em manter o atleta e negocia a rescisão do seu acordo.