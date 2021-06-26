Fortaleza não venceu nos últimos três jogos do Brasileirão

Crédito: (Divulgação/Fortaleza

A invencibilidade do Fortaleza chegou ao fim. Após 12 jogos, Pablo Vojvoda conheceu o seu primeiro revés e o Flamengo terminou como o algoz da história.

+ CR7 perto de se isolar no topo! Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos

Agora, o torcedor do Leão, que se acostumou a ostentar a série invicta, vê o time atravessar um jejum de vitórias na competição.

Após bater o Sport por 1 a 0 e aparecer na liderança do Campeonato Brasileiro, o Leão somou dois empates e uma derrota.

Grêmio