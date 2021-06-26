Fortaleza não venceu nos últimos três jogos do Brasileirão

A invencibilidade do Fortaleza chegou ao fim. Após 12 jogos, Pablo Vojvoda conheceu o seu primeiro revés e o Flamengo terminou como o algoz da história.
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Agora, o torcedor do Leão, que se acostumou a ostentar a série invicta, vê o time atravessar um jejum de vitórias na competição.
Após bater o Sport por 1 a 0 e aparecer na liderança do Campeonato Brasileiro, o Leão somou dois empates e uma derrota.
Grêmio
A chance para tentar se reencontrar com a vitória será neste domingo, quando encara o Grêmio, em Porto Alegre.