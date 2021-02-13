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futebol

Fortaleza não vence o Palmeiras como visitante desde 2005

Na briga contra a queda, o Leão precisa quebrar um grande tabu diante do Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 16:51

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 16:51

Crédito: Cesar Greco
Na briga contra o rebaixamento, o Fortaleza terá uma missão complicada neste fim de semana. No Allianz Parque, o Leão do Pici encara o Palmeiras, atual campeão da Libertadores da América.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Como se o nível do adversário já não fosse o bastante, o Fortaleza precisa jogar contra um tabu e não vencer o Verdão como visitante desde a temporada 2005.
Naquele ano, o Leão visitou o antigo Palestra Itália e conseguiu uma vitória por 2 a 1. O resultado aumentou a crise no Verdão e culminou com a demissão do técnico Paulo Bonamigo.
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Desde então, o Fortaleza encarou o Palmeiras mais duas vezes em São Paulo. Em 2006, o Alviverde venceu por 3 a 0. Na temporada 2019, outra goleada do time paulista. Desta vez por 4 a 0.

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