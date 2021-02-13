Fortaleza não vence o Palmeiras como visitante desde 2005

Crédito: Cesar Greco

Na briga contra o rebaixamento, o Fortaleza terá uma missão complicada neste fim de semana. No Allianz Parque, o Leão do Pici encara o Palmeiras, atual campeão da Libertadores da América.

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Como se o nível do adversário já não fosse o bastante, o Fortaleza precisa jogar contra um tabu e não vencer o Verdão como visitante desde a temporada 2005.

Naquele ano, o Leão visitou o antigo Palestra Itália e conseguiu uma vitória por 2 a 1. O resultado aumentou a crise no Verdão e culminou com a demissão do técnico Paulo Bonamigo.

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