Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza massacra o Guarany de Sobral na Arena Castelão

Em ritmo de treino, o Leão venceu o rival e reassumiu a liderança do estadual...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 23:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 23:03
No jogo que sacramentou a 6ª rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza massacrou o Guarany de Sobral por 5 a 0. Agora, a equipe de Ceni retoma a liderança, com 15 pontos. O time de Sobral é o quarto colocado, com 10 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados