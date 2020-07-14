Fortaleza massacra o Guarany de Sobral na Arena Castelão

No jogo que sacramentou a 6ª rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza massacrou o Guarany de Sobral por 5 a 0. Agora, a equipe de Ceni retoma a liderança, com 15 pontos. O time de Sobral é o quarto colocado, com 10 pontos.
Publicado em 13 de Julho de 2020 às 23:03
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta