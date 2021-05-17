Fortaleza mantém liderança ao golear Icasa por 6 a 0, e conhece adversário na semi do Cearense

Crédito: Reprodução/Nordeste FC

Fortaleza e Icasa mediram forças pela última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Diretamente da Arena Castelão, o Tricolor do Pici dominou os rivais no jogo e confirmou a liderança ao vencer por 6 a 0. Com isso o time de Juan Pablo Vojvoda manteve a liderança do estadual e já sabe quem enfrenta na próxima fase.

Ao chegar aos 17 pontos, o Fortaleza fechou a segunda fase na ponta da classificação. Com outros resultados já definidos, o Tricolor já sabe que vai enfrentar o Atlético Cearense nas semifinais. Data e horário ainda serão definidos.

GOL POLÊMICO DO FORTALEZA NO INÍCIO DE JOGO

O Fortaleza já dava indícios de que iria para cima logo no início de jogo e o gol comprovou isso. Lucas Crispim fez jogada individual pela esquerda e mandou na área. Luiz Henrique, que estava muito impedido, jogou de cabeça para o gol. Sem VAR no estadual, o Tricolor saiu na frente aos cinco minutos.

FORTALEZA SEGUE EM CIMA E COMPLICA ICASA

A equipe de Vojvoda seguiu melhor no jogo e com mais posse. Com mais liberdade para pensar, o Tricolor ampliou o marcador após jogada construída pela direita com Ronald e Daniel Guedes. O camisa 14 cruzou na sequência e Romarinho, que após mais de dois meses voltou a ser titular, completou para o fundo das redes.

Quase dez minutos depois, após mais uma jogada pela direita, agora com Daniel Guedes, Lucas Crispim aproveitou o cruzamento do lateral e com o gol livre fez o terceiro.

FORTALEZA FAZ GOLAÇO E ARBITRAGEM ERRONEAMENTE ASSINALOU IMPEDIMENTO

Aos 33 minutos, o Fortaleza marcou o quarto gol com um verdadeiro golaço de João Paulo, que matou no peito e chutou para o gol. Mas dessa vez, que o meia estava em posição legal, a arbitragem errou e anulou. Sorte do Icasa, que no primeiro tempo jogou de forma reativa e não conseguiu assustar nenhuma vez o goleiro Felipe Alves.

ICASA DÁ RARO SUSTO, MAS FORTALEZA É QUEM AMPLIA

A volta do intervalo teve o Fortaleza ainda em cima do Icasa. O volante Felipe perdeu uma chance incrível onde sozinho na pequena área furou a bola. A resposta dos visitantes foi imediata e Sukita só não marcou porque Felipe Alves fez milagre.

Mas pouco tempo mais tarde deu a lógica. Aos 14 minutos, Coutinho recebeu na área e tentou jogada individual. A bola quase escapa, mas ele se recuperou e mandou para Romarinho que, livre, dominou no peito e fez o quarto.

FELIPE ALVES APARECE BEM EM CRESCIMENTO DO ICASA

Satisfeito com o resultado, o Fortaleza deu uma leve relaxada e viu o Icasa novamente chegar com perigo. Aos 26 minutos, Alexandre saiu cara a cara com Felipe Alves, mas o goleiro conseguiu salvar outra vez o Tricolor. Mais tarde, uma falta pela direita foi cobrada perigosamente e o arqueiro de mão trocada defendeu.

FORTALEZA FECHA O PLACAR COM DOIS GOLS NO FIM

O Tricolor aproveitou um erro no ataque do Icasa e partiu para cima. No cruzamento após contra-ataque pela direita, a defesa adversária não conseguiu afastar e ela sobrou limpa e fácil para Isaque marcar o quinto no placar.

Aos 43 minutos, após cruzamento de escanteio, Mateus foi o último a desviar e jogou contra a sua própria meta. É o sexto do Fortaleza.

FICHA TÉCNICAFORTALEZA X ICASA - 7ª RODADA DA SEGUNDA FASE DO CEARENSEEstádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Data e hora: 17 de maio de 2021, às 15h30 (de Brasília)Árbitro: Wladyerisson Silva OliveiraAssistentes: Eleutério Felipe Marques Júnior e Claudio Roberto MenezesCartões amarelos: Coutinho, Carlinhos, Gustavo Blanco (FOR) / Tião (ICA)Cartões vermelhos: -

GOLS: Luiz Henrique, 5'/1ºT (1-0); Romarinho, 18'/1ºT (2-0); Lucas Crispim, 27'/1ºT (3-0); Romarinho, 14'/2ºT (4-0); Isaque, 38'/2ºT (5-0); Mateus (contra), 43'/2ºT (6-0)

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)Felipe Alves; Daniel Guedes, Wanderson, João Paulo (Vinícius, aos 27'/2ºT) e Carlinhos; Ronald (Gustavo Blanco, no intervalo), Felipe, Luiz Henrique (Isaque, aos 13'/2ºT) e Lucas Crispim (Wellington Nem, no intervalo); Coutinho e Romarinho (Osvaldo, aos 19'/2ºT).