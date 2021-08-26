Fortaleza mantém invencibilidade contra os paulistas

Crédito: Paulo Pinto/Saopaulofc.net

Na noite da última quarta-feira, o Fortaleza foi até o Morumbi e na raça conquistou o empate por 2 a 2 no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. + Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

O placar, além de excelente para a sequência da eliminatória, também dá ao Leão o direito de manter a invencibilidade contra os rivais paulistas.

Agora, em seis partidas na temporada 2021, o Fortaleza aparece com quatro vitórias e dois empates.

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