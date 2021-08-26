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futebol

Fortaleza mantém invencibilidade contra os paulistas

Em seis partidas na temporada, o Leão conseguiu quatro vitórias e dois empates...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 09:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 09:35
Crédito: Paulo Pinto/Saopaulofc.net
Na noite da última quarta-feira, o Fortaleza foi até o Morumbi e na raça conquistou o empate por 2 a 2 no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. + Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar, além de excelente para a sequência da eliminatória, também dá ao Leão o direito de manter a invencibilidade contra os rivais paulistas.
Agora, em seis partidas na temporada 2021, o Fortaleza aparece com quatro vitórias e dois empates.
São Paulo
Nos dois jogos contra o Tricolor, que ocorreram no Morumbi, o Fortaleza obteve uma vitória e um empate.

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