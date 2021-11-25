Fortaleza lança 'Sócio Friday': planos terão até 50% de desconto

O Fortaleza iniciou, na última terça-feira (23), a campanha “Sócio Friday”, que garante descontos de até 50% na adesão dos planos de sócio-torcedor do Leão do Pici. A iniciativa, válida até o dia 28 de novembro, surge em um momento de retomada no quadro de associados do clube, que está em crescimento após o retorno da torcida às arquibancadas. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém das vantagens fornecidas pelos planos convencionais, o clube também disponibiliza o programa de recarga, que permite renovações mensais e oferece descontos de até 90% em ingressos para jogos do Tricolor.

- A torcida é muito apaixonada e apoia a nossa equipe. Com esses descontos, é hora do sócio garantir o ano inteiro de vantagens. A intenção é fornecer um preço justo, que nos aproxime dos torcedores que estavam esperando um pouco para voltar a ser sócio. Acreditamos que teremos em torno de duas mil novas adesões - afirma Gigliani Maia, gestor dos programas de sócio-torcedor do Fortaleza.

Desde o mês de outubro, houve um crescimento de 36% na quantidade de sócios do tricolor. Atualmente, o clube tem cerca de 18 mil associados e trabalha para retomar o patamar estabelecido antes da pandemia, em que o número de adeptos chegou a 35 mil.

- Houve um crescimento desde a reabertura dos portões, que deve continuar acontecendo de forma progressiva até chegarmos ao patamar alcançado antes da pandemia. Os times só existem por conta dos torcedores, são eles que tornam o clube grande, e no Fortaleza isso é ainda mais forte, o apoio da torcida sempre fez parte do nosso DNA. Nossa expectativa é que os descontos permitam a aquisição dos planos de forma mais acessível, para que os torcedores estejam cada vez mais perto do clube - aponta Marcelo Paz, presidente do clube.

Confira a lista de planos que estão disponíveis no site ou nas lojas Leão 1918:

Planos com Acesso Garantido

Leão do Interior: R$ 39,90Leão Fiel: R$ 54,90Leão de Aço: R$ 94,90Leão do Pici: R$ 189,90