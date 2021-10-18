Fortaleza lança novo uniforme em comemoração ao aniversário de 103 anos do clube

Crédito: Karim Georges/FortalezaEC

Em mais uma ação para celebrar o aniversário de 103 anos, o Fortaleza lançou oficialmente o seu novo uniforme. Com referência à origem francesa do Tricolor de Aço, a camisa se chama “Cinq”, cinco em francês, e homenageia os cinco anos da marca própria do clube na fabricação de uniformes e materiais esportivos.Galo líder e Juventude na lanterna: veja a classificação do returno do Brasileirão

Além disso, também no ano de 2016, o goleiro Marcelo Boeck, ídolo da torcida, foi contratado pelo Tricolor do Pici. Dessa forma, o “Cinq” comemora os cinco anos de marca própria do clube e o quinto ano de Boeck vestindo a camisa do Leão. O terceiro uniforme foi lançado hoje, e a pré-venda teve início no último dia 10, pelo site https://cinq1918.com.br/.

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- As camisas de linha e de goleiro trazem no seu design o mapa da cidade, fazendo uma alusão à presença do torcedor que está em todas as regiões de Fortaleza, assim como os produtos da marca própria. Durante cinco anos, a marca do clube cresceu, está no dia a dia das pessoas, seja em camisas de jogo, casuais, camisas de passeio, social. Além disso, temos os produtos licenciados, ou seja, o torcedor hoje pode viver o Fortaleza em todos os momentos do seu dia a dia - explicou Bruno Bayma, gerente de projetos do Leão do Pici.

A entrega das camisas para quem comprar na pré-venda se inicia no dia 19 de novembro. Sócios possuem 20% de desconto durante a pré-venda; para não sócios, o desconto é de 10%