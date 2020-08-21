Fortaleza lança máquinas com venda de produtos do clube

Crédito: Gustavo Simão/Divulgação/Fortaleza

A torcida do Fortaleza ganhou mais uma opção para comprar os produtos do clube. Desde a última quinta-feira (20), o Tricolor de Aço disponibilizou ao seu torcedor duas “Vending Machines”, máquinas similares às utilizadas para comercializar alimentos. Neste caso, elas serão utilizadas para vender as camisas e produtos licenciados do clube.

A ação visa ampliar e dar visibilidade para a marca do Leão do Pici. Os equipamentos já estão em pleno funcionamento em dois pontos da cidade: o Aeroporto Internacional Pinto Martins e na Rodoviária Engenheiro João Tomé, ambos na capital cearense.

Até o momento, somente as camisas oficiais da temporada 2020 estarão disponíveis para compra, podendo ser adquiridas através de cartões de débito e crédito.

Marcelo Paz, presidente do clube, comentou a importância de ideias como essa:

- Estamos investindo muito na parte de varejo. Vimos que o Grêmio também começou a usar essas máquinas. Quanto mais produtos desenvolvermos, mais vamos conseguir vender ao público.

A máquina comporta embalagens cilíndricas e, além das camisas, o clube poderá vender outros itens. Atualmente, mais de dois mil produtos são licenciados com a marca do Tricolor do Pici. Os itens disponíveis ficarão armazenados em um tubo personalizado com as cores do Leão.

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