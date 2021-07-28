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Fortaleza lança campanha solidária 'Todo Tricolor tem um amigo vovô'

Ação visa aumentar a capacidade de atendimento da Instituição Cruz da Vida...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 14:19
Crédito: Reprodução
Na última segunda-feira, Dia dos Avós, o Fortaleza Esporte Clube lançou uma campanha para arrecadar doações e ajudar a Instituição Cruz da Vida, que oferece consultas médicas, exames, tratamentos e acolhimento para idosos em vulnerabilidade.
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Com o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento do local, o Leão do Pici convida a sua torcida para realizar doações de qualquer valor. Atualmente, 12 idosos são atendidos e mais de 120 estão na fila.
A doação pode ser feita pelo Pix [email protected], ajudando dezenas de vovós e vovôs a terem uma vida com mais saúde, conforto e dignidade. É possível ajudar também como voluntariado na área de saúde.
Para saber mais sobre o Instituição Cruz da Vida, acesse o site https://cruzdavida.org ou o perfil deles no @projetocruzdavida.

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