Fortaleza lança campanha solidária 'Todo Tricolor tem um amigo vovô'

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Na última segunda-feira, Dia dos Avós, o Fortaleza Esporte Clube lançou uma campanha para arrecadar doações e ajudar a Instituição Cruz da Vida, que oferece consultas médicas, exames, tratamentos e acolhimento para idosos em vulnerabilidade.

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Com o objetivo de aumentar a capacidade de atendimento do local, o Leão do Pici convida a sua torcida para realizar doações de qualquer valor. Atualmente, 12 idosos são atendidos e mais de 120 estão na fila.

A doação pode ser feita pelo Pix [email protected] , ajudando dezenas de vovós e vovôs a terem uma vida com mais saúde, conforto e dignidade. É possível ajudar também como voluntariado na área de saúde.