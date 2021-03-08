Fortaleza lança campanha no Dia Internacional da Mulher

No Dia Internacional da Mulher, o Fortaleza promoveu uma importante campanha nas redes sociais para alertar sobre a violência contra a mulher.
Durante uma hora, o clube postou 30 lances de falta para fazer menção às vítimas que são agredidas no país a cada dois minutos.
Outra sacada na ação foi o Fortaleza silenciar os comentários das postagens. A intenção é mostrar que muitas mulheres se calam por medo e não realizam a denúncia contra o agressor.