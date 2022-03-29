Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza inicia preparação para Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2

Débora Ventura, treinadora com passagens pela Seleção Brasileira, comandará a equipe em 2022...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 15:10
Com o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 previsto para começar no final de maio, o Fortaleza iniciou a preparação para a temporada de 2022. Desde o início do ano, cinco atletas foram anunciadas pelo Leão: Taluane Barbosa e Thaynara, goleiras, as laterais Bruna Barbosa e Isabella Mendes bem como a meia Nathalia.>O conteúdo do LANCE! também está presente no TikTokAlém das contratações, outras sete jogadoras do atual elenco renovaram contrato, caso das volantes Jaque e Thalifa, as meio-campistas Bárbara e Natália, as defensoras Kaila e Zizi e a goleira Kivia. Até o começo do campeonato, mais nomes devem ser anunciados, sejam de renovações de contrato ou novas aquisições.
A técnica Débora Ventura, anunciada este ano, é uma das principais novidades da temporada. Com passagens pela Seleção Brasileira, a nova treinadora das Leoas foi auxiliar-técnica da equipe Sub-17 que conquistou o Campeonato Sul-Americano de 2018 e competiu na Copa do Mundo naquele mesmo ano.
- Quanto aos trabalhos diários, estamos evoluindo gradativamente. O desenvolvimento da nossa forma de jogar vem sendo moldada no dia a dia. Aos poucos vamos ganhar forma, consistência e consciência para um jeito de jogar com o nosso DNA. O total apoio e suporte do clube tem sido muito importante neste momento - afirma a profissional que passou a ser a primeira treinadora da história do clube do Pici.
Em 2022, além do Brasileirão, o Fortaleza também disputa o Campeonato Cearense, previsto para começar no segundo semestre, em meados de setembro.
Crédito: SamuelAndrade/FortalezaEC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/04/2026
Grande mancha escura preocupo moradores e frequentadores da Praia da Guarderia e Ilha do Frade, em Vitória, em janeiro de 2026
Mancha na Guarderia: o que é preciso aprender com o estudo preliminar
Editais e Avisos - 29/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados