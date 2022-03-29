Fortaleza inicia preparação para Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2

Com o Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 previsto para começar no final de maio, o Fortaleza iniciou a preparação para a temporada de 2022. Desde o início do ano, cinco atletas foram anunciadas pelo Leão: Taluane Barbosa e Thaynara, goleiras, as laterais Bruna Barbosa e Isabella Mendes bem como a meia Nathalia.>O conteúdo do LANCE! também está presente no TikTokAlém das contratações, outras sete jogadoras do atual elenco renovaram contrato, caso das volantes Jaque e Thalifa, as meio-campistas Bárbara e Natália, as defensoras Kaila e Zizi e a goleira Kivia. Até o começo do campeonato, mais nomes devem ser anunciados, sejam de renovações de contrato ou novas aquisições.

A técnica Débora Ventura, anunciada este ano, é uma das principais novidades da temporada. Com passagens pela Seleção Brasileira, a nova treinadora das Leoas foi auxiliar-técnica da equipe Sub-17 que conquistou o Campeonato Sul-Americano de 2018 e competiu na Copa do Mundo naquele mesmo ano.

- Quanto aos trabalhos diários, estamos evoluindo gradativamente. O desenvolvimento da nossa forma de jogar vem sendo moldada no dia a dia. Aos poucos vamos ganhar forma, consistência e consciência para um jeito de jogar com o nosso DNA. O total apoio e suporte do clube tem sido muito importante neste momento - afirma a profissional que passou a ser a primeira treinadora da história do clube do Pici.

Em 2022, além do Brasileirão, o Fortaleza também disputa o Campeonato Cearense, previsto para começar no segundo semestre, em meados de setembro.