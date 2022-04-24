Fortaleza goleia o Caucaia e é tetracampeão Cearense

É tetracampeão! O Fortaleza goleou o Caucaia pelo placar de 4 a 0, no segundo jogo da final do Campeonato Cearense e conquistou o 4º título estadual consecutivo, em partida realizada no estádio Castelão. A grande vitória do Fortaleza começou a ser construída ainda no primeiro tempo, gol de Silvio Romero. No segundo tempo, o Leão do Pici atropelou o Caucaia. Yago Pikachu fez dois, aos 9 e 19 minutos. Ronald fechou a goleada aos 33 e garantiu o tetracampeonato do Fortaleza.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA partidaPRIMEIRO TEMPOPRIMEIROS 15 MINUTOS DE AMPLO DOMÍNIO DO FORTALEZAO Fortaleza fez uma blitz incrível nos primeiros 15 minutos de partida. Silvio Romero (duas vezes), Yago Pikachu e Hércules desperdiçaram boas oportunidades de inaugurarem o marcador da Arena Castelão.

CAUCAIA CRIA CHANCES, FORTALEZA RESPONDEApós a pressão do Fortaleza, o Caucaia foi ao ataque e criou duas boas jogadas com Vanderlan e Iury Tanque, aos 16 e 17 minutos, respectivamente. O Leão do Pici respondeu com Moisés e Hercules, aos 21 e 22, mas Célio estava para salvar o Caucaia.

FORTALEZA ABRE O PLACARA pressão do Fortaleza continuou forte e, aos 31 minutos, finalmente o gol saiu. Moisés chutou, Célio espalmou. Só que o rebote sobrou para o atacante Silvio Romero. Ele não perdoou e colocou a bola para dentro para delírio da torcida do Fortaleza: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPOCAUCAIA PRESSIONA, MAS FORTALEZA MARCA O SEGUNDOO Caucaia foi com tudo para cima do Fortaleza no início da etapa complementar. A Raposa até chegou a criar boas jogadas para empatar a partida, mas o Fortaleza conseguiu emplacar um contra-ataque mortal para fazer o segundo gol.

Aos 9 minutos, Lucas Limas passou para Moisés. Ele partiu com a bola dominada e serviu Yago Pikachu, que finalizou. O goleiro Célio até salvou no primeiro chute, mas Pikachu conseguiu finalizar no rebote e ampliar: 2 a 0.

CAUCAIA SENTE O GOL; FORTLEZA MARCA O TERCEIROO segundo gol do Fortaleza praticamente matou o jogo. O Caucaia sentiu muito o segundo gol e o Leão do Pici, que já era muito superior, se aproveitou para ampliar ainda mais a vantagem. Aos 19 minutos, Lucas Crispim acertou um belo passe rasteiro para Yago Pikachu, que só teve o trabalho de empurrar para dentro: 3 a 0.