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Fortaleza fecha 2020 em queda livre no Brasileirão

Desde a conquista do estadual, o Leão só conseguiu vencer uma partida e flerta com a zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 18:24

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:24

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Fortaleza encerra 2020 em baixa. Depois de despontar como uma das forças do futebol nordestino, o Leão caiu de rendimento e flerta de maneira perigosa com a zona de rebaixamento do Brasileirão.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Para entender o baixo desempenho basta ver os números. No dia 21 e outubro, o Tricolor venceu o Ceará e conseguiu o bicampeonato estadual. Desde então, o time disputou mais 12 jogos e venceu apenas um.
Além disso, houve uma troca no comando técnico. Rogério Ceni recebeu uma oferta do Flamengo e deixou o Fortaleza. Em seu lugar veio Marcelo Chamusca, que até agora não embalou.
+ São Paulo lidera e Coritiba é o lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
No comando do novo técnico veio a única vitória, que aconteceu diante do Botafogo, no dia 22 de novembro.
Situação na Tabela
Depois de 27 partidas, o Fortaleza aparece na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, três a mais que o Vasco, primeiro time do Z4.

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