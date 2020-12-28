Fortaleza fecha 2020 em queda livre no Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Fortaleza encerra 2020 em baixa. Depois de despontar como uma das forças do futebol nordestino, o Leão caiu de rendimento e flerta de maneira perigosa com a zona de rebaixamento do Brasileirão.

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Para entender o baixo desempenho basta ver os números. No dia 21 e outubro, o Tricolor venceu o Ceará e conseguiu o bicampeonato estadual. Desde então, o time disputou mais 12 jogos e venceu apenas um.

Além disso, houve uma troca no comando técnico. Rogério Ceni recebeu uma oferta do Flamengo e deixou o Fortaleza. Em seu lugar veio Marcelo Chamusca, que até agora não embalou.

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No comando do novo técnico veio a única vitória, que aconteceu diante do Botafogo, no dia 22 de novembro.

Situação na Tabela