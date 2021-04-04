Fortaleza está garantido no mata-mata da Copa do Nordeste

Crédito: Treinador lamentou a partida ruim feita pelo Leão (Bruno Oliveira/Fortaleza

A paz chegou ao Fortaleza. Após dias tumultuados, o Leão conseguiu se recuperar, mostrar a sua força e se consolidar na chave B da Copa do Nordeste.

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Diante do Bahia, o Leão mostrou um futebol eficiente, venceu por 2 a 1 e agora está garantido na fase mata-mata do torneio regional.

Com 14 pontos, o Tricolor está com sete pontos de vantagem em cima do Salgueiro, primeiro time fora do G-4. Nem mesmo duas vitórias do time pernambucano é capaz de mudar o panorama da classificação.

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