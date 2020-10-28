AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Fortaleza entra em Top 10 de interações nas redes sociais na última semana

Em período onde disputou confrontos decisivos pelo Cearense e pela Copa do Brasil, Leão do Pici foi o 6° clube no Brasil que mais mobilizou a web...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 10:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 10:28
Crédito: Divulgação/Samba Digital/MKT Esportivo
Através de estudo feito pelo agência internacional Samba Digital em parceria de públicação com o portal 'MKT Esportivo', o Fortaleza figurou entre os dez clubes nacionais com maior poderio de mobilização nas redes sociais quando analisado o período entre os dias 21 e 26 de outubro.
Ao todo, o Leão do Pici promoveu 2,19 milhões de interações na somatória entre as redes sociais mais utilizadas (Facebook, Twitter e Instagram), elemento que o colocou na sexta posição geral do Top 10 que está elencado, na ordem, por Flamengo, Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza, Vasco, Internacional, Atlético-MG e Grêmio.
Nas análises isoladas de cada rede, o local onde o Tricolor apresentou seu desempenho mais destacado foi no Insta, angariando 1,77 milhões de interações em terceiro lugar onde ficou atrás nesse quesito apenas de Flamengo e Corinthians.
O aproveitamento da retomada das competições foi elemento vital para a obtenção dos números expressivos na análise do coordenador das redes sociais do Fortaleza, Dudu Oliveira:
- Acredito que não somente para o Fortaleza, mas para os clubes em geral. Procuramos sempre explorar novos públicos, mas temos ciência de que que com a bola rolando fica bem mais fácil para engajar nossa torcida. Aproveitar os lances de jogos para ativar promoções, gerar comentários, realizar um tempo real nas redes sociais bem descontraído, além da questão da exclusividade de determinados conteúdos, como fotos e bastidores. Essas são algumas das estratégias que, com a volta do futebol, podemos aproveitar para ter esse alto número de engajamento.
O teor dos confrontos disputados pelo clube também ajudou para que a visibilidade das redes sociais do Leão do Pici ganhasse forma. Além da final do Cearense onde o time bateu por 1 a 0 o arquirrival Ceará e ficou com o bicampeonato, a equipe dirigida por Rogério Ceni brigou por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil onde, nos pênaltis, acabou eliminado pelo São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta preside o PL no Espírito Santo, legenda que tenta aliança com Republicanos
PL e Republicanos avançam em aliança, mas adiam anúncio no ES
Nayla e sua família cuidaram de Dunk por cinco anos.
Polícia investiga possível envenenamento de cães em praça de Linhares
Imagem de destaque
4 receitas ricas em proteínas magras para um jantar saudável e nutritivo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados