Fortaleza entra em Top 10 de interações nas redes sociais na última semana

Crédito: Divulgação/Samba Digital/MKT Esportivo

Através de estudo feito pelo agência internacional Samba Digital em parceria de públicação com o portal 'MKT Esportivo', o Fortaleza figurou entre os dez clubes nacionais com maior poderio de mobilização nas redes sociais quando analisado o período entre os dias 21 e 26 de outubro.

Ao todo, o Leão do Pici promoveu 2,19 milhões de interações na somatória entre as redes sociais mais utilizadas (Facebook, Twitter e Instagram), elemento que o colocou na sexta posição geral do Top 10 que está elencado, na ordem, por Flamengo, Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza, Vasco, Internacional, Atlético-MG e Grêmio.

Nas análises isoladas de cada rede, o local onde o Tricolor apresentou seu desempenho mais destacado foi no Insta, angariando 1,77 milhões de interações em terceiro lugar onde ficou atrás nesse quesito apenas de Flamengo e Corinthians.

O aproveitamento da retomada das competições foi elemento vital para a obtenção dos números expressivos na análise do coordenador das redes sociais do Fortaleza, Dudu Oliveira:

- Acredito que não somente para o Fortaleza, mas para os clubes em geral. Procuramos sempre explorar novos públicos, mas temos ciência de que que com a bola rolando fica bem mais fácil para engajar nossa torcida. Aproveitar os lances de jogos para ativar promoções, gerar comentários, realizar um tempo real nas redes sociais bem descontraído, além da questão da exclusividade de determinados conteúdos, como fotos e bastidores. Essas são algumas das estratégias que, com a volta do futebol, podemos aproveitar para ter esse alto número de engajamento.