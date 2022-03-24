Fortaleza encara o Náutico na semifinal da Copa do Nordeste

O Fortaleza já sabe quem vai enfrentar na próxima fase da Copa do Nordeste. Com a vitória em cima do Botafogo-PB, o Náutico se credenciou a disputar uma vaga com o Leão na final do torneio regional.
O jogo entre Fortaleza e Náutico acontece no próximo sábado, a partir das 17h45 (Horário de Brasília), na Arena Castelão.
Último encontro
Na primeira fase do torneio regional, os rivais se encontraram e o equilíbrio prevaleceu, já que o duelo nos Aflitos terminou empatado por 2 a 2.
Agora, caso o placar final não tenha vencedor, a vaga será definida na disputa de pênaltis.