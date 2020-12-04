Fortaleza emperra como mandante no Campeonato Brasileiro

Na última quarta-feira, o Fortaleza recebeu o Corinthians pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas ficou no empate sem gols, resultado que não melhorou a situação da equipe no torneio nacional.Além de perder uma grande chance de somar três pontos, o Leão manteve a má fase como mandante no Brasileirão. Agora, são quatro partidas sem vencer na Arena Castelão.
O último triunfo dentro de casa foi no dia 18 de outubro, quando bateu o Palmeiras por 2 a 0. Desde então, foram quatro partidas com duas derrotas e dois empates.
O próximo jogo na Arena Castelão para tentar quebrar o ‘encanto’ é no dia 19 de dezembro, quando faz o clássico contra o Ceará.