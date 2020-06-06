Fortaleza E-Sports conquista título inédito em torneio nacional de FIFA Pro Clubs

Crédito: Divulgação/Fortaleza

O futebol brasileiro está paralisado por conta da pandemia do novo coronavírus, mas o torcedor do Fortaleza ainda encontra chances de acompanhar o time do coração, desta vez, no ambiente virtual. Nesta sexta-feira, o Fortaleza E-Sports foi campeão da Taça Brasil 11vs11 de FIFA Pro Clubs e se tornou o primeiro clube nordestino oficial a conquistar um título nacional na modalidade.E MAIS:Fortuna e Hoffenheim empatam e seguem com futuros indefinidosBayern vence Leverkusen fora de casa e se aproxima do título AlemãoEx-companheiro afirma que Cavani perdoou Gonzalo Jara por 'dedada'O Leão do Pici venceu a decisão contra o Goiás. Na partida de ida o Leão já havia derrotado o alviverde por 3 a 1 e, no duelo final, confirmou a conquista com o placar de 2 a 0. Os torcedores puderam acompanhar a partida na TV Leão no YouTube e pela página de Facebook do clube.

O Tricolor terminou o campeonato organizado pela Global Fut Club com uma campanha irretocável de seis vitórias e apenas uma derrota. Alex Santiago, diretor da equipe de Esports do Fortaleza, agradeceu a diretoria pela confiança e exaltou a importância do título para o clube no cenário dos jogos eletrônicos.

'É uma alegria muito grande para nós estarmos estruturando o setor de Esports do Fortaleza com todo o apoio do presidente Marcelo Paz, do nosso gerente Luciano Bertini e dos jogadores. Queremos trazer o público jovem para perto por meio dessa iniciativa. Gostaria de agradecer muito as pessoas que estão envolvidas no projeto. Onde o Fortaleza disputar tem que ser grande e tem que conseguir grandes resultados, pois o nosso clube nasceu fadado a ser campeão', diz Alex.