Fortaleza e São Paulo empatam em jogo de grandes emoções no Castelão

O confronto entre Fortaleza e São Paulo guardou boas emoções para quem acompanhou a partida no Castelão. Em jogo de seis gols e duas expulsões, as equipes empataram em 3 a 3, e mostraram que a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil vai ser disputada em grande estilo. O duelo de volta será realizado na capital paulista, no dia 25 de outubro.
Primeiro tempo em grande estilo O início de jogo no Castelão foi dos melhores possíveis. Em casa, o Fortaleza logo saiu na frente em um lance de escanteio. O são-paulino Daniel Alves deixou Paulão subir sozinho para cabecear, Volpi fez boa defesa, mas a bola sobrou na pequena área para o atacante David. O São Paulo não demorou a empatar com Brenner aproveitando jogada de Reinaldo pela esquerda e passe de Gabriel Sara.
O time de Rogério Ceni seguiu com a intensidade de costume e não demorou para voltar a ter vantagem no marcador. O lateral Tinga arrancou praticamente o campo inteiro, a marcação abriu espaço e o jogador encheu o pé para marcar o segundo do Fortaleza. O goleiro Tiago Volpi ainda tentou chegar na bola, mas não conseguiu. No fim da etapa inicial, o São Paulo trabalhou uma jogada com muita qualidade. Gabriel Sara recebeu de costas para o gol, fez o pivô e esperou Igor Vinícius passar em velocidade para dar o passe de calcanhar. O lateral entrou na área e cruzou rasteiro, na medida, para Luciano voltar a colocar a igualdade no placar do Castelão.
Expulsões e demora do VAR O jogo vinha sendo equilibrado até a expulsão do goleiro Felipe Alves cometer falta claríssima em Brenner em um contra-ataque do São Paulo. O atacante do Tricolor saiu cara a cara com o adversário, fez o drible de corpo e foi derrubado. A princípio, o árbitro Rodolpho Toski Marques deu cartão amarelo, mas após consulta no VAR mudou de opinião e expulsou o atleta do Fortaleza. A paralisação na partida chegou próxima dos incríveis dez minutos.
No fim da partida, o lateral Carlinhos, do Fortaleza, demorou para sair de campo ao saber que seria substituído, bateu boca com o árbitro e foi expulso direto. O São Paulo teve praticamente 15 minutos com dois jogadores a mais em campo.
Fortaleza surpreende Praticamente no lance seguinte ao da expulsão de Felipe Alves, o Fortaleza partiu em um rápido contra-ataque. Bem posicionado, Gabriel Dias pegou impulso, aproveitou a demora do zagueiro Diego Costa para ir ao combate e subiu alto para cabecear firme ao gol defendido por Volpi, sem chances de defesa.
Brenner salva o dia para o São Paulo De tanto pressionar, o Tricolor do Morumbi conseguiu o empate nos acréscimos do segundo tempo. Em jogada bem trabalhada por Gabriel Sara, Daniel Alves cruzou para Luciano, o atacante errou a finalização e a bola sobrou para o oportunista Brenner estufar a rede adversária e dar números finais ao jogo no Castelão. FICHA TÉCNICAFORTALEZA 3x3 SÃO PAULO
Local: Castelão, em Fortaleza (CE)Data-Hora: 14/10/2020 - 19h15Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR) Público/renda: Portões FechadosCartões amarelos: Felipe e Rogério Ceni (Fortaleza); Reinaldo (São Paulo)Cartões vermelhos: Felipe Alves e Carlinhos (Fortaleza); Fernando Diniz (São Paulo)
Gols: David (5'/1ºT) (1-0); Brenner (15'/1ºT) (1-1); Tinga (20'/1ºT) (2-1); Luciano (43'/1ºT) (2-2); Gabriel Dias (19'/2ºT) (3-2); Brenner (aos, 49'/2ºT)
FORTALEZA (Técnico: Rogério Ceni)Felipe Alves; Tinga, Jackson (Roger Carvalho, aos 14'/2ºT), Paulão e Carlinhos; Felipe (Max Walef, aos 14'/2ºT), Juninho, Ronald, Gabriel Dias e Romarinho (Marlon, aos 30'/2ºT); David (Yuri César, aos 14'/2ºT).
SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Igor Vinicius (Tchê Tchê, aos 6'/2ºT), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Pablo, aos 37'/2ºT), Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes (Paulinho Bóia, aos 37'/2ºT); Brenner e Luciano.