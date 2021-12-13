Fortaleza é o campeão da Taça Amadora de Futebol 2021

A torcida no Estádio Municipal de Taboão da Serra mostrou a paixão pelo futebol de várzea e ajudou o Fortaleza a conquistar o título da Taça Amadora de Futebol. O time segurou o empate de 1 a 1 contra o Bangu no tempo normal e levou a melhor nos pênaltis, marcando 2 a 1.

Com duas equipes representando o bairro do Leme, a Super Final foi marcada por rivalidade, lances dramáticos e um grande espetáculo. O Fortaleza foi o primeiro a pontuar, mas cedeu o empate ao Bangu no segundo tempo. O goleiro Romário foi o destaque da equipe, defendendo dois pênaltis e fazendo a festa da torcida. Antes, às 15 horas, o Tudo Nosso fez 2 a 0 sobre o Estrela Maria Helena e garantiu o terceiro lugar.

A cerimônia de premiação contou com a presença do secretário de esportes de Taboão da Serra, Olívio Nóbrega. O Fortaleza ergueu o troféu de campeão com muita festa junto à torcida, dentro do estádio. O Bangu e o Tudo Nosso também levaram seus canecos. A competição ainda homenageou os goleiros dos dois times finalistas e distribuiu outros prêmios. O campeão Fortaleza também foi apontado como a Equipe Fair Play, com 16 cartões amarelos e dois vermelhos. O Estrela teve a Defesa Menos Vazada, com apenas cinco gols sofridos. E Cristiano Santos, atacante do Fut de Quinta, foi o artilheiro da Taça Amadora de Futebol, com 11 gols marcados.

- Os números mostram a grandiosidade da Taça Amadora de Futebol. Tivemos 128 times, 128 uniformes distribuídos, 128 bolas de futebol, uma equipe de arbitragem de primeira qualidade - celebrou o secretário de esportes de Taboão da Serra, Olívio Nóbrega.

- O prefeito Aprígio agradeceu pela festa proporcionada ao esporte de Taboão da Serra. E eu destaco a parceria com o Sérgio Negrão, um ícone do esporte, que nos trouxe a sua experiência. Por isso a competição foi um sucesso, e ano que vem esperamos que esse sucesso retorne a Taboão.

Projeto inédito executado pelo União Esporte Clube, a Taça Amadora de Futebol estreou em 16 de outubro, com disputas entre times das quatro divisões de Taboão da Serra: 1ª Divisão - Zona Norte, 2ª Divisão - Zona Sul, 3ª Divisão - Zona Leste e Seletiva - Zona Oeste. Em esquema de mata-mata, as partidas definiram os campeões regionais, que se enfrentaram na fase final em busca do título.

O campeão Fortaleza também foi o melhor da Seletiva. O Estrela Maria Helena sagrou-se campeão da Terceira Divisão. O Tudo Nosso ficou com o título da Segunda Divisão. E o Bangu foi o campeão da Primeira Divisão.

Em quase dois meses, foram 128 jogos, distribuídos em cinco campos, todos com iluminação e metragem oficial: Botafogo, Marabá Novo, Mituzi, Vila Iasi e Estádio Municipal Dr José Ferez, palco dos confrontos decisivos.