Fortaleza é finalista do maior prêmio de criatividade do Brasil

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Com a ação Câmera do Desrespeito, realizada no Dia Internacional da Mulher em 2020 para conscientização sobre o feminicídio, o Fortaleza concorre, pela primeira vez, na categoria "Transporte, Turismo, Viagens, Entretenimento e Lazer, de Criação – Negócios", do 46º Anuário do Clube de Criação. O resultado da premiação será divulgado na próxima quinta-feira (30). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA ação ocorreu em março do ano passado em período que ainda era permitida a presença de público nos estádios. O Tricolor do Pici aproveitou o Dia Internacional da Mulher e criou uma ação de conscientização sobre o feminicídio.

O clube aproveitou a “Câmera do Beijo”, em que casais são filmados dentro do estádio e aparecem no telão para então darem um beijo. A ação acontecia normalmente até que um homem começou a agredir a companheira após ter seu beijo negado.

A imagem foi cortada e, quando voltou, trazia uma gravação do mesmo casal explicando que fizeram uma encenação para conscientizar as pessoas em relação à violência contra as mulheres. A ação acabou gerando enorme repercussão nas redes sociais.