Fortaleza é finalista do maior prêmio de criatividade do Brasil

Com a ação Câmera do Desrespeito, realizada no Dia Internacional da Mulher em 2020 para conscientização sobre o feminicídio, o Fortaleza concorre, pela primeira vez, na categoria "Transporte, Turismo, Viagens, Entretenimento e Lazer, de Criação – Negócios", do 46º Anuário do Clube de Criação. O resultado da premiação será divulgado na próxima quinta-feira (30). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA ação ocorreu em março do ano passado em período que ainda era permitida a presença de público nos estádios. O Tricolor do Pici aproveitou o Dia Internacional da Mulher e criou uma ação de conscientização sobre o feminicídio.
O clube aproveitou a “Câmera do Beijo”, em que casais são filmados dentro do estádio e aparecem no telão para então darem um beijo. A ação acontecia normalmente até que um homem começou a agredir a companheira após ter seu beijo negado.
A imagem foi cortada e, quando voltou, trazia uma gravação do mesmo casal explicando que fizeram uma encenação para conscientizar as pessoas em relação à violência contra as mulheres. A ação acabou gerando enorme repercussão nas redes sociais.
- O Fortaleza já havia sido premiado em diversos festivais de propaganda ao redor do mundo, mas nunca havia sido selecionado pelo Clube de Criação. Trata-se da principal curadoria criativa do país, com 45 anos de credibilidade e seriedade. Somente peças muito, muito criativas entram no shortlist do festival. E saber que estamos disputando com marcas mundiais, multinacionais, grandes conglomerados de comunicação e que, portanto, estamos no mesmo nível de excelência criativa nos dá a certeza de que estamos no caminho certo dentro e fora de campo - destacou o diretor de Marketing do Fortaleza, Marcel Pinheiro.