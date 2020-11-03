Fortaleza e Ceni não se abalam com declaração de Andrés Sanchez

Na noite da última segunda-feira, o torcedor do Fortaleza foi pego de surpresa com a declaração de Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, que afirmou ao programa ‘Arena SBT’, que Rogério Ceni está acertado para dirigir o São Paulo na próxima temporada.Como aconteceu em outras oportunidades, o Fortaleza não se manifestou sobre o caso e mantém a confiança no treinador, que está em sua segunda passagem pelo clube.
Apesar do contrato, que é válido até o fim do Campeonato Brasileiro, o presidente Marcelo Paz confia que o treinador terá vida longa no clube.
Outro ponto que pesa na relação entre Ceni e Fortaleza é a confiança. Não é segredo para ninguém que o treinador avisa o Tricolor quando recebe alguma sondagem. O que não aconteceu até o momento em relação ao São Paulo.