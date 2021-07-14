Fortaleza e Ceará vivem situações opostas no início do Brasileirão

Crédito: Leonardo Moreira/FEC

O 1º turno do Brasileirão está na metade e os rivais Fortaleza e Ceará vivem situações opostas. Enquanto um luta na parte de cima, outro batalha para se firmar na metade da tabela.

Comandado por Pablo Vojvoda, o Leão aparece na 4ª posição do torneio e chama a atenção pelo futebol ofensivo e que tem derrubado grandes rivais nacionais.

Em 11 rodadas, Atlético-MG, Inter e Corinthians foram algumas vítimas do Tricolor, que promete dar trabalho nesta edição.

Já o Ceará vive um momento de recuperação da confiança. Em questão de semanas, o mundo de Guto Ferreira virou do avesso e os vices da Copa do Nordeste e Cearense, juntamente com a eliminação na Copa Sul-Americana bagunçaram o elenco.