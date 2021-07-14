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futebol

Fortaleza e Ceará vivem situações opostas no início do Brasileirão

Enquanto o Tricolor aparece no G-4, o Vozão tenta se estabilizar na metade da classificação...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 20:35

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 20:35
Crédito: Leonardo Moreira/FEC
O 1º turno do Brasileirão está na metade e os rivais Fortaleza e Ceará vivem situações opostas. Enquanto um luta na parte de cima, outro batalha para se firmar na metade da tabela.
Comandado por Pablo Vojvoda, o Leão aparece na 4ª posição do torneio e chama a atenção pelo futebol ofensivo e que tem derrubado grandes rivais nacionais.
Em 11 rodadas, Atlético-MG, Inter e Corinthians foram algumas vítimas do Tricolor, que promete dar trabalho nesta edição.
Já o Ceará vive um momento de recuperação da confiança. Em questão de semanas, o mundo de Guto Ferreira virou do avesso e os vices da Copa do Nordeste e Cearense, juntamente com a eliminação na Copa Sul-Americana bagunçaram o elenco.
Agora, a meta é retomar o padrão de atuação e dar esperanças ao seu torcedor, que assim como grande rival, pode surpreender e brigar na parte alta da classificação.

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