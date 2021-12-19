Fortaleza e Ceará terão calendário internacional em 2022

O ano de 2022 será especial para os torcedores de Ceará e Fortaleza, que terão a oportunidade de jogar torneios internacionais.

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Em toda a história da dupla cearense, os dois nunca participaram na mesma temporada de competições continentais.

Na temporada 2020, quando o Fortaleza jogou a Copa Sul-Americana, o Ceará não teve calendário internacional.

Em 2021 a roda girou e foi a vez do Vozão disputar a Sul-Americana. O Leão não teve calendário internacional.

Nesta temporada, enquanto o Fortaleza irá disputar a Libertadores da América, o Ceará vai jogar a Sul-Americana pelo segundo ano consecutivo.