Fortaleza e Ceará se enfrentam acumulando boas relações entre as gestões dos rivais

Crédito: Leonardo Moreira

Nas últimas temporadas, o futebol cearense passou por um processo de transformação, as principais equipes do estado se firmaram na Série A do Brasileirão e passaram a almejar grandes conquistas esportivas. Neste domingo, Fortaleza e Ceará se enfrentam em mais uma edição do Clássico-Rei.

Apesar da rivalidade, os clubes cultivam uma boa relação fora dos gramados, e diversos acordos comerciais foram fechados para empresas patrocinarem os clubes simultaneamente.- Conseguimos fechar um acordo histórico, uma empresa local que apostou na grande paixão do povo cearense. Hoje em dia, não adianta apenas estampar o logo na camisa, sabemos a importância das ativações comerciais e vamos trabalhar em várias frentes para beneficiar a nossa torcida, maior patrimônio do clube - celebrou Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

No uniforme atual, as equipes possuem cinco investidores em comum. No futebol brasileiro este tipo de acordo é habitual, em diversas regiões temos cidades “divididas”, com uma grande massa de torcedores para cada equipe. A dupla GreNal, por exemplo, estampa os mesmos patrocinadores na camisa de jogo. Para Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e proprietário da HeatMap, a estratégia é positiva para impulsionar o alcance do produto.

- Este tipo de negócio é muito interessante para os investidores, as marcas alcançam um potencial enorme de engajamento com a população local, é uma forma de aproximar os clubes. As empresas estão cada dia mais engajadas, este tipo de negócio é importante para diminuir qualquer possibilidade de rejeição e criar laços com o público-alvo - avalia Renê.Na produção dos produtos oficiais, a dupla trabalha com fornecedores próprios de materiais esportivos. O Fortaleza foi um dos primeiros a investir no setor, com a criação da marca 'Leão 1918’. Já a linha do Ceará é produzida pela ‘Vozão’, a parceria profissional possibilitou uma aproximação com o torcedor e uma maior identidade com os produtos criados.

- O torcedor ama o clube e cria um vínculo com a marca por ser algo próprio, mas é essencial manter a qualidade, são clientes e devemos fazer da forma correta. Além disso, o projeto nos possibilitou uma liberdade muito maior para montar calendário de lançamentos, atender as demandas e planejar algo mais imediato quando necessário - declarou Paz.

Com experiência no futebol local, Marcelo Segurado, executivo de futebol, relembra a passagem pelo Ceará e a surpresa com a estrutura do clube.