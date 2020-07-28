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Fortaleza e Ceará decidem uma vaga na final da Copa do Nordeste

Tricolor e Vozão se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), em Pituaçu...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 22:37

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 22:37
Crédito: Divulgação
Na terça-feira à noite, Fortaleza e Ceará definem o primeiro finalista da edição da Copa do Nordeste 2020, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), em Pituaçu.Retrospecto
Nesta temporada, as duas equipes se enfrentaram na fase de grupos e após 90 minutos eletrizantes, Tricolor e Vozão empataram por 1 a 1.
Campanhas
Na Primeira Fase, o Fortaleza foi mais feliz. Sob o comando de Rogério Ceni, o Tricolor passou pelos adversários sem maiores problemas e conseguiu a melhor campanha da chave A, com 17 pontos.
Já o Vozão demorou para embalar. Com muitos reforços, o time pegou conjunto nas rodadas finais e a classificação só veio na rodada derradeira.
Quartas de Final
Diante do Sport, o Fortaleza sofreu ao longo dos 90 minutos e só conseguiu a sua vaga na marca da cal. Brilhou a estrela de Felipe Alves, que pegou um pênalti e ajudou o Leão a manter vivo o sonho do bicampeonato.
O Ceará viveu situação distinta. Contra o Vitória, o time Alvinegro foi melhor ao longo do confronto e avançou através do gol de Vinícius.
Prováveis Escalações:
Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Romarinho, Juninho, David (Marlon); Osvaldo (Yuri César), Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.
Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier (Eduardo), Klaus, Tiago, Bruno Pacheco; Charles Sobral, Ricardinho, Vinícius; Fernando Sobral, Rafael Sobis, Rick. Técnico: Guto Ferreira.

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