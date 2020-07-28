Fortaleza e Ceará decidem uma vaga na final da Copa do Nordeste

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Na terça-feira à noite, Fortaleza e Ceará definem o primeiro finalista da edição da Copa do Nordeste 2020, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), em Pituaçu.Retrospecto

Nesta temporada, as duas equipes se enfrentaram na fase de grupos e após 90 minutos eletrizantes, Tricolor e Vozão empataram por 1 a 1.

Campanhas

Na Primeira Fase, o Fortaleza foi mais feliz. Sob o comando de Rogério Ceni, o Tricolor passou pelos adversários sem maiores problemas e conseguiu a melhor campanha da chave A, com 17 pontos.

Já o Vozão demorou para embalar. Com muitos reforços, o time pegou conjunto nas rodadas finais e a classificação só veio na rodada derradeira.

Quartas de Final

Diante do Sport, o Fortaleza sofreu ao longo dos 90 minutos e só conseguiu a sua vaga na marca da cal. Brilhou a estrela de Felipe Alves, que pegou um pênalti e ajudou o Leão a manter vivo o sonho do bicampeonato.

O Ceará viveu situação distinta. Contra o Vitória, o time Alvinegro foi melhor ao longo do confronto e avançou através do gol de Vinícius.

Prováveis Escalações:

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Romarinho, Juninho, David (Marlon); Osvaldo (Yuri César), Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.