Fortaleza e Ceará decidem uma vaga na final da Copa do Nordeste

Na terça-feira à noite, Fortaleza e Ceará definem o primeiro finalista da edição da Copa do Nordeste 2020, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), em Pituaçu.Retrospecto
Nesta temporada, as duas equipes se enfrentaram na fase de grupos e após 90 minutos eletrizantes, Tricolor e Vozão empataram por 1 a 1.
Campanhas
Na Primeira Fase, o Fortaleza foi mais feliz. Sob o comando de Rogério Ceni, o Tricolor passou pelos adversários sem maiores problemas e conseguiu a melhor campanha da chave A, com 17 pontos.
Já o Vozão demorou para embalar. Com muitos reforços, o time pegou conjunto nas rodadas finais e a classificação só veio na rodada derradeira.
Quartas de Final
Diante do Sport, o Fortaleza sofreu ao longo dos 90 minutos e só conseguiu a sua vaga na marca da cal. Brilhou a estrela de Felipe Alves, que pegou um pênalti e ajudou o Leão a manter vivo o sonho do bicampeonato.
O Ceará viveu situação distinta. Contra o Vitória, o time Alvinegro foi melhor ao longo do confronto e avançou através do gol de Vinícius.
Prováveis Escalações:
Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Romarinho, Juninho, David (Marlon); Osvaldo (Yuri César), Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.
Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier (Eduardo), Klaus, Tiago, Bruno Pacheco; Charles Sobral, Ricardinho, Vinícius; Fernando Sobral, Rafael Sobis, Rick. Técnico: Guto Ferreira.