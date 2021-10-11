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Fortaleza divulga preço dos ingressos para confronto com o Grêmio

Valor das entradas para compromisso na Arena Castelão da próxima quarta-feira (13) tem variação de R$ 80 a 220...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 17:43

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 17:43

Crédito: Jogo com mosaico em homenagem ao Nordeste na Arena Castelão (Leonardo Moreira/Fortaleza EC
Na tarde desta segunda-feira (11), o Fortaleza divulgou uma tabela de preços em relação aos ingressos do próximo compromisso da equipe no Brasileirão, marcado para a próxima quarta-feira, diante do Grêmio, na Arena Castelão.>Segue no G4: como está a classificação do Brasileirão na 25ª RodadaA variação de valores dentro dos setores disponíveis na casa do Leão do Pici pode circular de R$ 80 (Setor Inferior Norte/Sul) até R$ 220 (Premium) levando em consideração somente as entradas de valor cheio. Todos os setores possuem a opção de meia-entrada e só estão sendo comercializados online pela Bilheteria Virtual assim como o sistema de check-in para sócios torcedores.
Para respeitar o protocolo sanitário estabelecido na capital cearense, todos aqueles que comprarem ingressos terão de apresentar, antes da entrada, o respectivo comprovante de vacinação com as duas doses (ou a dose única) referentes a prevenção contra a Covid-19.
Confira a tabela de preços para Fortaleza x Grêmio

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