Fortaleza divulga preço dos ingressos para confronto com o Grêmio

Na tarde desta segunda-feira (11), o Fortaleza divulgou uma tabela de preços em relação aos ingressos do próximo compromisso da equipe no Brasileirão, marcado para a próxima quarta-feira, diante do Grêmio, na Arena Castelão.>Segue no G4: como está a classificação do Brasileirão na 25ª RodadaA variação de valores dentro dos setores disponíveis na casa do Leão do Pici pode circular de R$ 80 (Setor Inferior Norte/Sul) até R$ 220 (Premium) levando em consideração somente as entradas de valor cheio. Todos os setores possuem a opção de meia-entrada e só estão sendo comercializados online pela Bilheteria Virtual assim como o sistema de check-in para sócios torcedores.