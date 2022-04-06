Fortaleza divulga lista de inscritos para Libertadores da América

A Libertadores da América começa nesta quinta-feira para o Fortaleza e a torcida não esconde a sua expectativa para o jogo diante do Colo-Colo.
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Na véspera do confronto, o Tricolor do Pici divulgou a sua lista de inscritos para o torneio continental. Das 50 vagas, o Leão preencheu 49.
Confira os inscritos:
Goleiros
Marcelo Boeck
Max Walef
Fernando Miguel
Hugo
Zagueiros
Tinga
Landazuri
Titi
Benevenuto
Ceballos
Habraão
Laterais
Juninho Capixaba
Vitor Ricardo
Meio-campo
Jussa
Lucas Crispim
Lucas Lima
Ronald
Felipe
Zé Welison
Vargas
Yago Pikachu
Sammuel
Hércules
Atacantes
Robson
Renato Kayzer
Romarinho
Romero
Henríquez
Moisés
Igor Torres
Valentín Depietri