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futebol

Fortaleza dividiu premiação da Copa do Nordeste entre elenco e funcionários

Atitude partiu do presidente Marcelo Paz e o elenco aprovou a ideia...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 14:56

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 14:56

Crédito: Reprodução/Leonardo Moreira/FEC
A temporada do Fortaleza é certamente uma das melhores do clube. Como se não bastasse a boa campanha no Brasileirão, o Tricolor foi até a semifinal da Copa do Brasil.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Por falar no mata-mata do torneio nacional, o Tricolor embolsou R$ 17,2 milhões e o elenco tomou a atitude de dividir o valor com os funcionários de todos os departamentos do clube, segundo o Diário do Nordeste.
A ideia partiu do presidente Marcelo Paz e foi aprovado por todos os jogadores do elenco, que topou ajudar funcionários que ganham um salário menor.

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