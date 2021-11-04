Fortaleza dividiu premiação da Copa do Nordeste entre elenco e funcionários

Crédito: Reprodução/Leonardo Moreira/FEC

A temporada do Fortaleza é certamente uma das melhores do clube. Como se não bastasse a boa campanha no Brasileirão, o Tricolor foi até a semifinal da Copa do Brasil.

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Por falar no mata-mata do torneio nacional, o Tricolor embolsou R$ 17,2 milhões e o elenco tomou a atitude de dividir o valor com os funcionários de todos os departamentos do clube, segundo o Diário do Nordeste.