Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza deve ter ao menos cinco baixas para enfrentar o Goiás

Problemas ao novo treinador do Leão do Pici são da ordem de lesões além de Paulão, ainda em recuperação da Covid-19...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2020 às 11:56

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 11:56

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC
O Fortaleza tem sido uma das vítimas do calendário apertado que aumenta o risco de jogadores lesionados além do natural risco de ter atletas ou outros funcionários infectados pela Covid-19.
Depois do empate em 0 a 0 contra o Vasco em São Januário, o clube optou por ficar no estado, já que jogaria diante do Botafogo no último domingo (22) onde acabou sendo vencedor por 2 a 1. Todavia, no retorno da delegação ao Ceará, o saldo acumulou dois problemas por contusão para os próximos dias.
Tanto o lateral-direito Gabriel Dias como o meio-campista Mariano Vázquez sentiram problemas musculares onde Gabriel já ficou de fora desde a partida contra o Vasco e, na prévia do embate com o Botafogo, quem acusou também uma lesão no joelho foi Vázquez.
Além dos citados, os zagueiro Roger Carvalho e Juan Quintero já estavam no DM com contusões no adutor da coxa direita e o também defensor Paulão, diagnosticado com Covid-19, segue o processo de isolamento social.
O próximo compromisso da equipe dirigida pelo técnico Marcelo Chamusca que está em 11° lugar com 28 unidades será na próxima quinta-feira (26) recebendo na Arena Castelão o Goiás às 20h.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre após perder o controle na BR 101, em Linhares
Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados