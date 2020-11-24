Fortaleza deve ter ao menos cinco baixas para enfrentar o Goiás

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza tem sido uma das vítimas do calendário apertado que aumenta o risco de jogadores lesionados além do natural risco de ter atletas ou outros funcionários infectados pela Covid-19.

Depois do empate em 0 a 0 contra o Vasco em São Januário, o clube optou por ficar no estado, já que jogaria diante do Botafogo no último domingo (22) onde acabou sendo vencedor por 2 a 1. Todavia, no retorno da delegação ao Ceará, o saldo acumulou dois problemas por contusão para os próximos dias.

Tanto o lateral-direito Gabriel Dias como o meio-campista Mariano Vázquez sentiram problemas musculares onde Gabriel já ficou de fora desde a partida contra o Vasco e, na prévia do embate com o Botafogo, quem acusou também uma lesão no joelho foi Vázquez.

Além dos citados, os zagueiro Roger Carvalho e Juan Quintero já estavam no DM com contusões no adutor da coxa direita e o também defensor Paulão, diagnosticado com Covid-19, segue o processo de isolamento social.