Fortaleza define data de início da pré-temporada

Garantido na Libertadores da América pela primeira vez na história, o Fortaleza começa a pensar em 2022 e arma seus planos com elenco e comissão técnica.

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De olho na preparação física, o time de Pablo Vojvoda inicia os trabalhos no CT do Leão dia 10 de janeiro.

Por falar na questão física, o Tricolor sabe que precisa deixar os atletas em ótimo estado, já que a próxima temporada será agitada do começo ao fim.

Além da inédita participação na Libertadores, o Fortaleza tem pela frente o estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileirão.