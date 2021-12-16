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Fortaleza define data de início da pré-temporada

Pablo Vojvoda e sua comissão técnica reencontram os jogadores no dia 10 de janeiro de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 15:58

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 15:58

Garantido na Libertadores da América pela primeira vez na história, o Fortaleza começa a pensar em 2022 e arma seus planos com elenco e comissão técnica.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De olho na preparação física, o time de Pablo Vojvoda inicia os trabalhos no CT do Leão dia 10 de janeiro.
Por falar na questão física, o Tricolor sabe que precisa deixar os atletas em ótimo estado, já que a próxima temporada será agitada do começo ao fim.
Além da inédita participação na Libertadores, o Fortaleza tem pela frente o estadual, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileirão.
Crédito: VojvodavaiparaosegundoanonocomandodoFortaleza(LeonardoMoreira/FEC

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