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futebol

Fortaleza confirma repasse de dinheiro do Grêmio por venda de Everton

Verba recebida pelo Leão do Pici será utilizada para quitar dívidas com jogadores e fornecedores...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 13:11

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 13:11

Crédito: Divulgação / Benfica
O caixa do Fortaleza termina mais feliz nesta semana. O time nordestino confirmou, através de nota no site oficial, que o Grêmio repassou a porcentagem referente a venda do atacante Everton ao Benfica-POR.Negociado por R$ 127,6 milhões, Cebolinha rendeu ao Tricolor do Pici R$ 10 milhões, valor que será utilizado para quitar dívidas com atletas e fornecedores.
'O Fortaleza Esporte Clube informa que recebeu, pela venda do atacante Everton Cebolinha, o valor de R$ 9.273.000,00. Eduardo Girão teria direito a R$ 8.487.000,00 desse valor, porém, ele abriu mão de R$ 2.487.000,00 e vai receber R$ 6 milhões, sendo R$ 5 milhões de imediato e R$ 1 milhão para ser pago até fevereiro de 2021. Além disso, Girão renunciou também a participação futura de 1,6% que o Fortaleza tem em caso de futuras transações do Atleta, o que ao valor de hoje equivaleria a aproximadamente 2 milhões'.
Quem é Eduardo Girão?
Luís Eduardo Girão foi ex-presidente do Fortaleza e investiu dinheiro do próprio bolso para bancar as despesas do clube, que ficou na casa dos R$ 6,7 milhões.

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