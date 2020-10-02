Fortaleza confirma repasse de dinheiro do Grêmio por venda de Everton

O caixa do Fortaleza termina mais feliz nesta semana. O time nordestino confirmou, através de nota no site oficial, que o Grêmio repassou a porcentagem referente a venda do atacante Everton ao Benfica-POR.Negociado por R$ 127,6 milhões, Cebolinha rendeu ao Tricolor do Pici R$ 10 milhões, valor que será utilizado para quitar dívidas com atletas e fornecedores.

'O Fortaleza Esporte Clube informa que recebeu, pela venda do atacante Everton Cebolinha, o valor de R$ 9.273.000,00. Eduardo Girão teria direito a R$ 8.487.000,00 desse valor, porém, ele abriu mão de R$ 2.487.000,00 e vai receber R$ 6 milhões, sendo R$ 5 milhões de imediato e R$ 1 milhão para ser pago até fevereiro de 2021. Além disso, Girão renunciou também a participação futura de 1,6% que o Fortaleza tem em caso de futuras transações do Atleta, o que ao valor de hoje equivaleria a aproximadamente 2 milhões'.