Fortaleza confirma fama de carrasco dos paulistas no Brasileirão 2021

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

O Fortaleza é definitivamente a maior sensação do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Tricolor foi até o Allianz Parque e derrubou o Palmeiras por 3 a 2.

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O placar em cima do líder foi inédito para o Leão do Pici, que nunca havia derrotado o Alviverde em seu novo estádio.

Algoz dos paulistas

Além do bom resultado na competição, o Fortaleza confirmou a sua soberania em cima dos times paulistas nesta edição do Brasileiro.