Fortaleza confirma fama de carrasco dos paulistas no Brasileirão 2021

O Fortaleza é definitivamente a maior sensação do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Tricolor foi até o Allianz Parque e derrubou o Palmeiras por 3 a 2.
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O placar em cima do líder foi inédito para o Leão do Pici, que nunca havia derrotado o Alviverde em seu novo estádio.
Algoz dos paulistas
Além do bom resultado na competição, o Fortaleza confirmou a sua soberania em cima dos times paulistas nesta edição do Brasileiro.
Antes de vencer o Palmeiras, o Leão derrotou o São Paulo, Corinthians e Bragantino. O próximo rival é o Santos, no próximo domingo.