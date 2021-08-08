Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza confirma fama de carrasco dos paulistas no Brasileirão 2021

Além do Palmeiras, o Leão venceu São Paulo, Corinthians e Red Bull Bragantino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 ago 2021 às 08:10

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 08:10

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
O Fortaleza é definitivamente a maior sensação do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Tricolor foi até o Allianz Parque e derrubou o Palmeiras por 3 a 2.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O placar em cima do líder foi inédito para o Leão do Pici, que nunca havia derrotado o Alviverde em seu novo estádio.
Algoz dos paulistas
Além do bom resultado na competição, o Fortaleza confirmou a sua soberania em cima dos times paulistas nesta edição do Brasileiro.
Antes de vencer o Palmeiras, o Leão derrotou o São Paulo, Corinthians e Bragantino. O próximo rival é o Santos, no próximo domingo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados