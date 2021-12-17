Fortaleza confirma a saída de Jackson e deixa agradecimento ao zagueiro em sua despedida

O ciclo de Jackson no Fortaleza chegou ao fim nesta quinta-feira (16). O Tricolor do Pici anunciou que o defensor, que estava desde 2019 no Tricolor do Pici, não continuará no clube na próxima temporada.O jogador, que tem em seu currículo passagens por clubes como Internacional e Palmeiras, desembarcou na capital cearense em 2019. Jackson fez parte da campanha que levou o Fortaleza à classificação para a Copa Sul-Americana de 2020 e a dois títulos cearenses.