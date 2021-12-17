Fortaleza confirma a saída de Jackson e deixa agradecimento ao zagueiro em sua despedida

O ciclo de Jackson no Fortaleza chegou ao fim nesta quinta-feira (16). O Tricolor do Pici anunciou que o defensor, que estava desde 2019 no Tricolor do Pici, não continuará no clube na próxima temporada.O jogador, que tem em seu currículo passagens por clubes como Internacional e Palmeiras, desembarcou na capital cearense em 2019. Jackson fez parte da campanha que levou o Fortaleza à classificação para a Copa Sul-Americana de 2020 e a dois títulos cearenses.
Na temporada de 2021, o zagueiro jogou 11 partidas, entre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileirão. O Tricolor do Pici demonstrou gratidão a Jackson em nota:
- O Fortaleza Esporte Clube agradece ao zagueiro Jackson por honrar a camisa tricolor em mais de dois anos. O atleta chegou ao Leão do Pici em 2019 e, desde então, atuou em 50 jogos - disse.
O lateral Daniel Guedes foi outro jogador que deixou o clube.