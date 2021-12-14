Fortaleza confirma a chegada de Anthony Landázuri

Classificado para a Libertadores da América, o Fortaleza promete investir pesado no mercado de transferências e confirmou a chegada de Anthony Landázuri, que estava no Independiente Del Valle-EQU.

A chegada do atleta foi um pedido do técnico Pablo Vojvoda, que observou com muito cuidado o atleta e projetou a sua entrada na equipe para a disputa da temporada 2022.

Versatilidade

Um dos pontos que ajudaram a chegada de Anthony Landázuri foi a sua versatilidade dentro das quatro linhas. Vojvoda poderá utilizar o seu novo reforço como zagueiro e lateral-direito.

Acordo

Anthony Landázuri firmou contrato com o Fortaleza até dezembro de 2023. O Tricolor comprou 60% dos direitos federativos do jogador.

Ficha Técnica:

Nome: Anthony Rigoberto Landázuri EstacioData de nascimento: 19/04/1997 (24 anos)Posição: Zagueiro e lateral-direitoNaturalidade: Esmeraldas, EquadorAltura: 1,78mClube: Independiente del Valle-EQU