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futebol

Fortaleza confirma a chegada de Anthony Landázuri

Equatoriano de 24 anos assinou contrato com o Leão do Pici até dezembro de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 13:36

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 13:36

Classificado para a Libertadores da América, o Fortaleza promete investir pesado no mercado de transferências e confirmou a chegada de Anthony Landázuri, que estava no Independiente Del Valle-EQU.
A chegada do atleta foi um pedido do técnico Pablo Vojvoda, que observou com muito cuidado o atleta e projetou a sua entrada na equipe para a disputa da temporada 2022.
Versatilidade
Um dos pontos que ajudaram a chegada de Anthony Landázuri foi a sua versatilidade dentro das quatro linhas. Vojvoda poderá utilizar o seu novo reforço como zagueiro e lateral-direito.
Acordo
Anthony Landázuri firmou contrato com o Fortaleza até dezembro de 2023. O Tricolor comprou 60% dos direitos federativos do jogador.
Ficha Técnica:
Nome: Anthony Rigoberto Landázuri EstacioData de nascimento: 19/04/1997 (24 anos)Posição: Zagueiro e lateral-direitoNaturalidade: Esmeraldas, EquadorAltura: 1,78mClube: Independiente del Valle-EQU
Crédito: AnthonyLandázuriéonovoreforçodoFortaleza(Divulgação/Instagram/AnthonyLandázuri

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