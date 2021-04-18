Fortaleza confiante para a semifinal da Copa do Nordeste

‘Me fala um clube do futebol brasileiro que tem um futebol que tem um padrão de jogo e não oscila? É difícil demais. Do outro lado temos adversários que estão trabalhando, têm bons trabalhos e são difíceis. Não é só o Fortaleza e não é só o outro time, futebol é difícil e sabemos as situações que ocorre. Oscilar todo mundo vai, mas vamos seguir trabalhando para jogar 90 minutos no mesmo padrão. O mais importante são as vitórias que dão tranquilidade para chegar em um nível melhor’, destaca.