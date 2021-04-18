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futebol

Fortaleza confiante para a semifinal da Copa do Nordeste

Leão bateu o CSA, manteve vivo a luta pelo título regional e vai encarar o Bahia...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 16:32
Crédito: Leo Moreira/FFC
O Fortaleza é um dos semifinalistas da Copa do Nordeste. Após vencer o CSA, a equipe de Enderson Moreira ganhou o direito para brigar pelo bicampeonato regional.
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Na próxima fase, o Leão do Pici mede forças contra o Bahia, que tem se destacado na temporada por aplicar placares elásticos.
Apesar do bom desempenho do rival, o Fortaleza confia que pode encarar o Tricolor e aposta na evolução da equipe dentro de campo.
‘Me fala um clube do futebol brasileiro que tem um futebol que tem um padrão de jogo e não oscila? É difícil demais. Do outro lado temos adversários que estão trabalhando, têm bons trabalhos e são difíceis. Não é só o Fortaleza e não é só o outro time, futebol é difícil e sabemos as situações que ocorre. Oscilar todo mundo vai, mas vamos seguir trabalhando para jogar 90 minutos no mesmo padrão. O mais importante são as vitórias que dão tranquilidade para chegar em um nível melhor’, destaca.

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